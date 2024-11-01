اليوم.. الزمالك يفتتح مشواره مع الدوري بمواجهة البنك الأهلي

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم الجمعة، مشواره مع بطولة الدورى المصرى الممتاز 2024/2025، بنظامه الجديد، بمواجهة قوية أمام البنك الأهلى، وذلك فى تمام الثامنة مساءً، على ملعب "استاد السلام"، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

ويسعى نادى الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزية جوميز، المدير الفنى للفريق الأبيض، لتحقيق انطلاقة قوية فى بداية الموسم، بنظامه الجديد، الذى لا يقبل التفريط فى النقاط.

ويأمل جوزية جوميز استغلال الروح العالية التى يتمتع بها الفريق الأبيض، بعد التتويج بالسوبر الأفريقى على حساب غريمه التقليدى الأهلى، وقبلها التتويج بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، فى بداية موسمه الذى تغير معه أداء وطريقة لعب الزمالك.

المدير الفني عمل على إخراج اللاعبين من أزمة السوبر المصري

وعمل الجهاز الفنى فى الآونة الأخيرة، على إخراج اللاعبين من الأحداث التى طالت بعثة نادى الزمالك وأزمة الإمارات، وخسارة السوبر المصرى على يد الأهلى، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى، بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وعقد جوميز جلسات مع بعض اللاعبين فى الآونة الأخيرة، وكان أبرزهم أحمد فتوح وعمر جابر ظهيري الأبيض بحضور أندرية بيكي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد.

جوميز يسعى لاستغلال الروح العالية بعد التتويج بالسوبر الافريقي والذى حرص خلالها على منحهم تعليمات خاصة تتعلق بأدوارهما في الملعب، وطالبهما بالتركيز في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الفترة المقبلة سواء في مسابقة الدوري أو بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وعمل على تجهيز وتأهيل بعض اللاعبين، ومنهم محمد عبدالشافى، الظهير الأيسر للفريق، والذى بدأ مرحلة جديدة من التدريبات على الرمال في النادي تحت إشراف مدرب الأحمال بالنادي، وذلك من أجل زيادة اللياقة البدنية للاعب من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب عقب الخضوع لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

كما هى الحال مع اللاعب السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق، الذى يخوض تدريباته التأهيلية من أجل المشاركة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة جوميز على تطبيق بعض الجمل الخططية، قبل خوض تقسيمة قوية في وسط الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية فى كل تدريبات الفريق لتطبيق طريقة لعب معينة.

كما عمل الجهاز الفنى على تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين على تسديد الركلات الحرة في نهاية كل مران، والتى يقوم فيها جميع لاعبي الفريق بسداد ركلات حرة على المرمى، لزيادة دقة التسديد لدى اللاعبين.