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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد أزمة الإمارات.. عقوبات جديدة ضد ثلاثي الزمالك

ثلاثى الزمالك
ثلاثى الزمالك
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أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن عقوبات مواجهة نادى الزمالك ونظيره بيراميدز، فى نصف نهائى بطولة كأس السوبر المصرى، والتى أُقيمت فى الإمارات.
وقررت الجبلاية، تغريم الزمالك ٢٠ الف جنيه بسبب السباب الجماعي و إيقاف الثلاثي عبد الواحد السيد مدير الكرة وثنائي الفريق مصطفي شلبي ونبيل عماد دونجا 4 مباريات،
وقال الاتحاد فى بيان له اليوم : تغريمهم ٢٠ ألف جنيه يتم تنفيذها في بطولة السوبر.
وأكد ان تلك العقوبات جاءت بعد الاطلاع على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز ببطولة السوبر، وفقآ للائحة العقوبات التى يتم تنفيذها في بطولة السوبر مشيرا الى أن العقوبات تطبق في بطولة السوبر القادمة.

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