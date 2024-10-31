الإجراءات الواجب اتباعها عند تغيير عداد الكهرباء القديم بـ الذكي؟

لجأ الكثير من المواطنين لاستبدال العداد القديم بعداد الكهرباء الذكي، بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء خلال الصيف الماضي.

وفيما يلي أهم الخطوات التي يتم تنفيذها للاستبدال:

1. يتم دفع قيمة الاستبدال حسب نوعية العداد ومكان تركيبه، فالعداد فاز واحد الذي يتم تركيبه في الوحدات السكنية يبلغ قيمته 900 جنيه مصري، و العداد 3 فاز يبلغ قيمته 1500 جنيه مصري، والعداد الأحادي يبلغ قيمته 1100 جنيه مصري، أما بالنسبة للعداد الثلاثى فيبلغ قيمته 1700 جنيه مصري.

2. يتم تجهيز صورة من البطاقة الشخصية وإيصال الكهرباء، ثم الذهاب بكل منهم إلى شركة الكهرباء وعمل مذكرة استبدال عداد واستلام كارت بقيمة 19 جنيه مصري، بالإضافة إلى شحن الرصيد بقيمة قدرها 100 جنيه مصري، ثم استخراج كشف مديونية من إدارة الكهرباء التابعة لمحل السكن الخاص بك.

3. يتم تحديد ميعاد لتركيب العداد الذكي (الجديد) بدلاً من العداد القديم (التقليدي).

4. يتم تفعيل كارت الشحن المتوفر بمعظم شركات التوزيع، إذ يبدأ سعره من من 20 جنيه، وصولاً إلى 200 جنيه، مع إمكانية الإضافة إلى المبلغ المذكور عن طريق الشحن بقيمة تبدأ من 20 جنيه وحتى 5000 جنيه.

5. ليس من المرجح أن يتم التلاعب بالعداد أو عكس أطراف توصيله، حيث سيتم فصله نهائياً ولن يتم تفعيلة مرة أخرى إلا بعد الرجوع للمهندس المشرف على عملية البرمجة للعدادات الذكية.