ديربي جدة.. إيفان توني يقود تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في الدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ديربي جدة أمام الاتحاد، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق أهلي جدة، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره اتحاد جدة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في لقاء ديربي مدينة جدة الذي ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإنجليزي إيفان توني تشكيل الأهلي أمام الاتحاد، إذ يتواجد على رأس هجوم الراقي أمام العميد، ويعاونه الجزائري رياض محرز والإسباني جابري فيجا وفراس البريكان.

ويغيب الحارس السنغالي إدوارد ميندي عن الأهلي في ديربي جدة للإصابة، بالإضافة إلى المدافع التركي ميريح ديميرال.

ويحتل أهلي جدة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 11 نقطة، بينما يأتي اتحاد جدة في وصافة الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في ديربي جدة

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: علي مجرشي - ريان حامد - روجر إيبانيز - سعد بالعبيد

خط الوسط: علي الأسمري - فرانك كيسي - جابري فيجا

وفي الهجوم: رياض محرز - إيفان توني - فراس البريكان.