بالتفاصل.. تعرف على الفرق بين العداد الذكي والميكانيكي وطريقة التقديم

يتساءل كثير من المواطنين عن الفرق بين العداد الذكي والعداد التقليدي “ الميكانيكي ” “ البوابه نيوز ” ترصد لقرائها الفرق بين العدادين.

عداد الكهرباء الذكي جهاز الكتروني رقمى يتمتع بتقنية مُتقدمة لقراءة وتحديد البيانات ومعالجتها ثم يتم إرسالها للعملاء فى مرحلة متقدمة، حيث يستخدم الجهاز نظام تقنى خاص بالبنية التحتية للقياس المتقدم؛ لقياس مُعدَل استهلاك الطاقة، ووضع حد أقصى لإستهلاك الكهرباء بشكل عام، مما يضمن الحصول على أداء أفضل فى كل من تحصيل واستخدام الكهرباء

العداد القديم (التقليدي)

مر العداد الكهربائي بمراحل تطوّر عدة، بدءًا من العداد الميكانيكي (الالكترونى)، ووصولاً إلى العداد الذكي بصورته الآن كما عهدناها منذ التغيير الأخير الذي طرأ عليه. العداد التقليدي أو الأسود – كما يُطلق عليه – هو العداد الذي يقيس مقدار الطاقة المستهلكة طبقاً لعدد دورات القرص (المصنوع من الألومنيوم) داخل الجهاز، إذ تكون العلاقة طردية بين اللفة وكمية الطاقة المستمدة من العداد.

لذلك فإن قراءة العداد تتم من خلال هذا القرص الذي تم تثبيته على عمود دوران، يكون في نهايته ترس حلزوني يقوم بنقل القراءة إلى مجموعة طنابير تدل على الاستهلاك التراكمي؛ وبناءً على ذلك يتم إصدار فاتورة استهلاك .

إجراءات تركيب العداد الكهربائي 2024

إذا كانت هذه المره الأولى لك في التقديم على طلب عداد كهرباء كارت إلكترونيًا عبر المنصة الموحده للكهرباء؛ عليك اتباع الخطوات التالية:

-قم بزيارة الموقع الإلكتروني لـ المنصة الموحده لخدمات الكهرباء.

-اختيار الخدمة المناسبة من بين قائمة خدمات العدادات، اختر “تركيب عداد قانوني لأول مرة”.

-قم بإدخال كل البيانات المطلوبة بدقة.

-يتعين عليك الآن تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، أهمها صورة بطاقة مالك الشقة / المتقدم.

-بعد التحقق من صحة كل البيانات التي قدمتها، انقر على “إرسال الطلب”.

-سيتم عرض كود طلبك. تأكد من حفظ هذا الكود جيدًا، حيث ستحتاج إليه للاستعلام عن حالة طلبك لاحقًا.

الأوراق المطلوبة لتركيب العداد الكهربائي الجديد

-لتسهيل عملية التقديم على العداد الكهربائي، إليك قائمة بالأوراق المطلوبة:

-يجب تقديم صورة واضحة من البطاقة الشخصية للمتقدم أو صاحب الشقة.

-صورة معتمدة توضح ملكية المنزل، العقار، أو الوحدة التجارية.

-يلزم تقديم صورة من مقايسات العداد بالإضافة إلى موافقة من الحي تثبت أن الوحدة قانونية.

-في حال كانت الوحدة تجارية، يتعين تقديم الملف الضريبي المتعلق بها.

-صورة من آخر إيصال للخدمات مثل الكهرباء، الماء، والتليفون الأرضي.

-يجب دفع وصل بقيمة 50 جنيه كتكلفة للتقديم على العداد بنظام الكارت.