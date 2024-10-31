تشكيل هجومى لإنبى فى مواجهة مودرن سبورت

أعلن سيد ياسين المدير الفنى لفريق أنبى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مودرن سبورت، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد السلام"، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق انبى كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: علي فوزى ، أحمد صبيحة ، أحمد كالوشا ، مصطفى دويدار.

خط الوسط: هشام عادل ، مودى ناصر ، أحمد العجوز.

خط الهجوم: رفيق كابو ، مصطفى شكشك ، أحمد أمين "أوفا".



ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، باسم علي ، نادر هشام ، فيجيري ، أميسي ، خالد رضا ، محمد صبري ، أحمد كباكا ، ارنولد ايبا.