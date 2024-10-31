اقرأ غدا في عدد البوابة.. رغم استمرار الاشتباكات.. وقف إطلاق النار على الأبواب

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 1 نوفمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية

رغم استمرار الاشتباكات.. وقف إطلاق النار على الأبواب

"ميقاتي": المبعوث الأمريكي اقترح هدنة قبل 5 نوفمبر

جوتيريش يطالب العالم بالتحرك لمنع التطهير العرقي في غزة

مجلس الأمن يطالب إسرائيل باحترام التزاماتها الدولية وامتيازات الأونروا

انتخابات الرئاسة الأمريكية.. هاريس تسعى لاحتواء تداعيات "زلة بايدن"

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا "باليستي" عابرًا للقارات

كيم جونج أون: الهدف إبلاغ منافسينا باستعدادنا للانتقام