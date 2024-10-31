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الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في عدد البوابة.. رغم استمرار الاشتباكات.. وقف إطلاق النار على الأبواب

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 1 نوفمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية
رغم استمرار الاشتباكات.. وقف إطلاق النار على الأبواب
"ميقاتي": المبعوث الأمريكي اقترح هدنة قبل 5 نوفمبر
جوتيريش يطالب العالم بالتحرك لمنع التطهير العرقي في غزة
مجلس الأمن يطالب إسرائيل باحترام التزاماتها الدولية وامتيازات الأونروا
انتخابات الرئاسة الأمريكية.. هاريس تسعى لاحتواء تداعيات "زلة بايدن"
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا "باليستي" عابرًا للقارات
كيم جونج أون: الهدف إبلاغ منافسينا باستعدادنا للانتقام

السيسي وقف اطلاق النار غزة إسرائيل الأونروا