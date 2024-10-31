ديربي جدة.. تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في الدوري السعودي

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أهلي جدة في الديربي، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق الاتحاد، اليوم الخميس، نظيره الأهلي في ديربي جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الثنائي الفرنسي نجولو كانتي وموسى ديابي تشكيل اتحاد جدة أمام أهلي جدة، في ظل غياب مواطنهما كريم بنزيما الذي خرج من قائمة المباراة للإصابة في العضلة الخلفية اليسرى.

ويعوض بنزيما في تشكيل الاتحاد، صالح الشهري بمعاونة الجزائري حسام عوار والهولندي ستيفن بيرجوين.

ويحتل اتحاد جدة وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 21 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط، بينما يأتي أهلي جدة في المركز الثامن بـ11 نقطة.

تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في ديربي جدة

حراسة المرمى: راجكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - عبد الإله العمري - سعد الموسى - ماريو ميتاج

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - حسام عوار

وفي الهجوم: موسى ديابي - صالح الشهري - ستيفن بيرجوين.