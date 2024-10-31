"الزراعة" تشارك مع القطاع الخاص حصاد الفول الصويا ضمن منظومة تفعيل الزراعة التعاقدية

شاركت الدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، في حضور تجربة زراعة محصول الفول الصويا لاول مرة بالتعاون مع شركة الاتحاد للاعلاف والزيوت ومشروع الصالحية التنميه والاستثمار.

وقالت "رجب" أن المساحة المنزرعة بالفول الصويا كانت 138 فدانا بمنطقة الصالحية محافظة الشرقية، تحت اشراف معهد المحاصيل الحقلية وبمتابعة من د علاء خليل مدير المعهد وقسم المحاصيل الزيتية مشيرة إلى نجاح التجربة الأمر الذي يشجع على التوسع فيها خلال الأعوام القادمة، واضافت أن ذلك يسهم في تقليل الاستيراد من المحاصيل الزيتية والأعلاف.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة، قال إن الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية، وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الانتاج الزراعي، وزيادة أسعار الضمان لمختلف المحاصيل التعاقدية.