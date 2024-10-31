البابا تواضروس يشهد انطلاق فعاليات «الثقافة» بكاتدرائية العباسية وسط إقبال كبير

شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، انطلاق برنامج فعاليات وزارة الثقافة المقام في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي يأتي تفعيلًا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قداسة البابا، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بمقر الكاتدرائية الخميس الماضي، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

حيث انطلقت الفعاليات، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا، بتفقد البابا للأنشطة التي يشارك بها عدد كبير من قطاعات وزارة الثقافة، بسلسلة من الورش الفنية للطفل، بمشاركة نخبة من المتخصصين بقطاع الفنون التشكيلية، من أبرزها: "ورش لتعلم صناعة الميداليات، الجلد، الديكوباج، الحلي، فن الخيامية، التطريز اليدوي، النسيج".

كما وقع البابا تواضروس، على جدارية ضخمة تحمل مقولات عن المحبة والسلام، قام برسمها الأطفال المشاركون في الفعاليات.

كما قدم المجلس الأعلى للثقافة، ممثلًا في المركز القومي لثقافة الطفل، عروضًا فنية لفرقة كروكي للعرائس، التي تهتم بإعادة إحياء تراث الطفل، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ورش الرسم والتلوين، وغيرها.

أعقب ذلك إطلاق فعاليات المكتبات المتنقلة، التابعة لمكتبات مصر العامة، والتي قدمت خدمات الاطلاع، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل الفني، والحكي، والرسم، والتلوين، الموجهة للأطفال.

كما قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عروضًا فنية لفرقة الأراجوز المصري والعـرائس، بشبرا الخيمة، وفقرة فنية بعنوان "لأجل أطفالنا بداية جديدة"، وورش عمل فنية في مجالات متعددة.