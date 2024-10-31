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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد عبد القادر يسجل هدفًا ويقود قطر للفوز على الخور بالدوري القطري

أحمد عبد القادر لاعب
أحمد عبد القادر لاعب فريق قطر القطري
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قاد الجناح المصري أحمد عبد القادر فريقه قطر للفوز على مضيفه الخور بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الخور، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري القطري.

شارك أحمد عبد القادر أساسيًا في تشكيل قطر أمام الخور، ولعب المباراة حتى الدقيقة 90+6، وسجل هدف فريقه الأول.

أحمد عبد القادر يقود قطر للفوز على الخور

افتتح عبد القادر التسجيل في المباراة في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، تسبب في احتسابها بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ونفذها بنجاح.

وانتهى الشوط الأول بتقدم قطر على الخور بهدف أحمد عبد القادر، واستمرت هذه النتيجة حتى الدقيقة 84، التي شهدت إحراز عبدالله علي ساعي هدف التعادل.

ولكن إلياس حميد، الذي حل بدلًا من عبد القادر، سجل هدف فوز قطر على الخور في الوقت القاتل، وتحديدًا في الدقيقة 90+6.

وبذلك، سجل أحمد عبد القادر هدفه الثاني مع قطر في الدوري القطري، خلال مشاركته في 6 مباريات حتى الآن.

وانتقل أحمد عبد القادر إلى قطر القطري، مطلع الموسم الجاري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي المصري.

وبتلك النتيجة، رفع قطر رصيده إلى 10 نقاط، يحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما تجمد رصيد الخور عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

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