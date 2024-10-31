تدشين مبادرة "حكايتنا" بالتعاون مع الوعي الأثري بالفيوم

استقبل الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مسئولي الوعي الأثرى بالفيوم، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، وطارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، والدكتورة نرمين عاطف محمود مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة أثار الفيوم.

وفي ضوء التعاون المثمر والمستمر بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة الموهوبين و التعلم الذكي)، ومنطقة أثار الفيوم - إدارة الوعي الأثري.

وتم تدشين مبادرة حكايتنا والتى تتضمن (لغة الأجداد - المرشد الأثري الصغير) من خلال تعريف الطلاب لغة الأجداد وهي اللغة الهيروغليفية القديمة، وعقد دورة تدريبية بعنوان "المرشد الأثري الصغير" للطلاب الموهوبين عن أهم المعالم السياحية بالمحافظه، وكذلك ورش عمل للطلاب ومسابقات ورحلات عملية للمناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الفيوم.

وتستهدف الدورة التدريبية عرض معلومات أثرية وسياحية عن أبرز المعالم السياحية والأثرية داخل محافظة الفيوم، من خلال تدريب الطلاب داخل قاعة التدريب، من أجل أعداد المرشد السياحي الصغير، والذي يُعد سفيرًا لجميع طلاب مدرسته، بحيث يستطيع الطالب التعبير عن هذه الأماكن السياحة والأثرية والتاريخية باسلوب راقي ومميز لزملائه طلاب المدرسة.