مدرب منتخب مصر السابق يتولى تدريب باناثينايكوس اليوناني

أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني، اليوم الخميس، التعاقد بشكل رسمي مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاء تعاقد باناثينايكوس مع روي فيتوريا، في أعقاب إقالة المدرب الأوروجواياني دييجو ألونسو من منصبه، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ووفقًا للبيان الرسمي لنادي باناثينايكوس، فإن العقد الجديد مع فيتوريا يمتد حتى يونيو 2026، مما يعكس ثقة الإدارة في قدرات المدرب البرتغالي على إعادة الفريق إلى سابق عهده.

وبحسب التقارير الصحفية اليونانية، فإن فيتوريا كان الخيار الأول لإدارة نادي باناثينايكوس، بعد فشل المفاوضات مع المدرب الإيطالي المخضرم ماوريسيو ساري، الذي سبق له تدريب أندية إيطالية كبرى، مثل نابولي وتشيلسي ويوفنتوس ولاتسيو.

فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في 12 يوليو 2022 التعاقد مع فيتوريا ليتولى تدريب منتخب مصر بعقد لمدة 4 سنوات.

وقاد فيتوريا منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي ودع خلالها المنتخب الوطني البطولة من دور الـ16 بركلات الترجيح بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية.

وفي 4 فبراير 2024، أقيل روي فيتوريا من تدريب المنتخب الوطني، بعد الخروج المبكر للفراعنة من كأس أمم أفريقيا.