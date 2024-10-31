ترشيح 100 مدرسة لتأهيلها كنموذج رائد للتعليم على مستوى محافظة الفيوم

إجتمع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مع مسئولي الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، ومحمد نادى مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية، ومحمد سعد مدير إدارة الجودة بالمديرية، وفريق العمل بإدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية، ومها قرني مدير إدارة التخطيط والمتابعة، ومسئول العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

أكد وكيل الوزارة ، على أن الجودة عصب العملية التعليمية، وأشار إلى دور إدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية في نشر ثقافة الجودة، من خلال عدد من اللقاءات والندوات مع مديري المدارس ووحدات التدريب والأخصائيين والمعلمين، وكذلك تفعيل خطط التدريب على مستوى المحافظة فى التدريب على البرامج التدريبية الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي والتنمية المهنية المستدامة، من أجل رفع الفاعلية التعليمية، والمستوى العلمى والمعرفي والثقافي لدى الطلاب والطالبات على مستوى المحافظة.

كما أشار وكيل الوزارة، أن الهدف هو تحسين مستوى العملية التعليمية، على مستوى المحافظة، مشيراً إلى ترشيح عدد 100 مدرسة تعليمية على مستوى المحافظة ، لتأهيلها لتكون نموذج رائد للعملية التعليمية بمحافظة الفيوم.

كما أكد وكيل الوزارة ، على ضرورة وضع برامج علاجية للتلاميذ الضعاف فى القراءة والكتابة، ومراجعة الكفايات وخزانات المياه بالمدارس، مشيرا إلى ضرورة بذل الجهد وتهيئة جميع المدارس المرشحة للحصول على الجودة خلال العام الدراسي الحالى.

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