إحباط تهريب كمية من المخدرات بمطار الغردقة

تمكن، اليوم الخميس، رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا اشتبه عادل قرني مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصرى الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة محمد جامع تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.

فيما قام مهند سامى نائب مدير الإدارة بتكليف محمد عبدالحليم ومحمد عبدالباسط تحت إشراف محمود عبدالرافع رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، حيث تبين وجود كمية من جوهر الحشيش ونبات الماريجوانا المخدر مخبأة في ملابسه الشخصية، وقام بالجرد والتحريز محمود جمال في حضور أحمد طايع من الأمن الجمركي تحت إشراف عبدالمحسن الشعيني مدير إدارة الأمن الجمركي، وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية والتنسيق مع الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي