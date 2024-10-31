بمشاركة الأهلي.. فيفا يحدد موعد ومكان قرعة كأس العالم للأندية 2025

تلقى مسئولو النادي الأهلي إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتحديد موعد إجراء قرعه كأس العالم للأندية 2025.

وحدد "فيفا" يوم 5 ديسمبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة كأس العالم للأندية بشكله الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

وتضمن الخطاب أن القرعة ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية (مستضيف البطولة) في الموعد المحدد.

الأندية المتأهلة لكأس العالم 2025

تأهل حتي الآن 31 فريقًا للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية ويتبقى فقط بطل أمريكا الجنوبية في النسخة الحالية.

وينتظر الأهلي الموقف النهائي من إعلان الفيفا سواء بحضور مندوب رسمي من عدمه.

الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

وتأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة الإنتركونتننتال وحصد لقب كأس الثلاث قارات بعد الفوز علي العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة.