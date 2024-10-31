بتأمين صحي بني سويف .. نجاح تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية

قال الدكتور أحمد آدم أخصائي العظام بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، إن فريق طبى بمستشفى التأمين الصحي، نجح في إجراء عملية جراحية تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية ، وتم احتجازه تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، إلى أن استقرت حالته .

مؤكدا على أن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة للطفل، والتي تعتبر من العمليات النادرة التي تستلزم قدر كبير من المهارة .

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مديرعام فرع بنى سويف إلى أن مستشفى التأمين الصحي قد استقبل الطفل يبلغ من العمر 9 أعوام ، وبعد خضوعه للفحوصات المعملية وعمل الأشعة اللازمة، تبين أنه مصاب بالعظام الزجاجية ووجود تشوه متعدد حول مفصل الفخد والركبة ،ووجود كسور سابقة متعددة ملتئمة بالخطأ وتشوهات مابعد جراحة سابقة، حيث تم استخراج المسامير القديمة وعمل شق عظمى حول مفصل الفخد والركبة ،وتركيب مسمار تليسكوبى يتماشي مع نمو عظمة الفخد وتعديل كامل لعظمة واستعادة زوايا المفاصل واستعادة طول الطرف السفلى كاملا .

حيث أجرى الجراحة فريق طبي ضم:د. محمد سيد فخرانى استشارى عظام، د.أحمد آدم إخصائى عظام، د. أحمد سليمان ، د.مصطفى عبد الحميد ، د.هشام عبد العزيز نواب عظام ، بجانب مشاركة:د. عزة حسين استشاري التخدير،تحت اشراف د. سناء عبد الرحيم مدير العمليات بالإضافة إلى طاقم التمريض :صفاء سلامة رئيس تمريض العمليات ،وتمريض العمليات :مريم مختار ،أحمد إبراهيم ، هبة رجب .

من جانبها أكدت الدكتورة نرمين محمد نجيب مدير مستشفى التأمين، أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين وحرصًا على رفع معاناتهم من السفر لإجراء العمليات الكبرى بمستشفيات القاهرة، وتأتي استكمالا لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التى يقوم بها أطباء المستشفى فى الآونة الأخيرة، ضمن خطة الهيئة ودعم ورعاية الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

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