ads
الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حاول إمساكها قبل هروبها.. مصرع صبي شنقا بحبل ماشية بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي صبي مصرعه بقرية سنهور القبلية دائرة مركز شرطة سنهور بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التحقيق.


وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من العقيد أحمد محمد سيف مأمور مركز شرطة سنهور جاء مفاده ورود إشارة من مستشفى سنورس المركزي باستقبالها جثة صبي نتيجة خنق بالرقبة.

وعلى الفور انتقلت قوة مباحث المركز برئاسة الرائد محمد الهاين رئيس مباحث المركز إلى موقع الحادث.


وكشفت التحريات الأولية أن الصبي يدعى يوسف ربيع ويبلغ من العمر 13 عام ومقيم بقرية سنهور القبلية ، وأثناء اصطحابه للماشية ( الجاموسة) الخاصة بوالده إلى الحقل ولحظة قيامه بربط حبل الماشية ألتف الحبل حول عنقه وانطلقت الماشية مسرعة وسط الأرض الزراعية الأمر الذي تسبب في شنق الصبي لافظاً بذلك انفاسه الأخيرة.


تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مصرع صبي شنقا بحبل ماشية حوادث الشنق في الفيوم مركز سنهور القبلية محافظة الفيوم