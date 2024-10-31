حاول إمساكها قبل هروبها.. مصرع صبي شنقا بحبل ماشية بالفيوم

لقي صبي مصرعه بقرية سنهور القبلية دائرة مركز شرطة سنهور بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التحقيق.



وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من العقيد أحمد محمد سيف مأمور مركز شرطة سنهور جاء مفاده ورود إشارة من مستشفى سنورس المركزي باستقبالها جثة صبي نتيجة خنق بالرقبة.

وعلى الفور انتقلت قوة مباحث المركز برئاسة الرائد محمد الهاين رئيس مباحث المركز إلى موقع الحادث.



وكشفت التحريات الأولية أن الصبي يدعى يوسف ربيع ويبلغ من العمر 13 عام ومقيم بقرية سنهور القبلية ، وأثناء اصطحابه للماشية ( الجاموسة) الخاصة بوالده إلى الحقل ولحظة قيامه بربط حبل الماشية ألتف الحبل حول عنقه وانطلقت الماشية مسرعة وسط الأرض الزراعية الأمر الذي تسبب في شنق الصبي لافظاً بذلك انفاسه الأخيرة.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.