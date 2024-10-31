رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال تشطيب مبنى الإسكان الفندقي بالمدينة الجامعية

تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا اليوم أحد مبنى الإسكان الفندقي بالمدينة الجامعية للطالبات داخل الحرم الجامعي والذى يعتبر أحد المبانى المخصصة للاسكان الفندقي وذلك لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمبنى بحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أبوهشيمة مصطفى المستشار الهندسي للجامعة.

كما تفقد رئيس الجامعة إحدى الغرف النموذجية التي تم تجهيزها بأحدث التجهيزات لتكون نموذجاً يتم تعميمه على باقي غرف الفندق وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير منشأتها الجامعية للوصول إلى أعلى مستويات الخدمات الفندقية المقدمة للطلاب في إطار تقديم إسكان طلابي فاخر ومميز

وشدد رئيس الجامعة خلال الجولة علي أهمية استكمال كافة الأعمال المتعلقة ببدء التشغيل الفعلي طبقاً للجدول الزمني والمتوقع الانتهاء منه فبراير المقبل.

وطالب بعمل سور حول المبنى ليكون مستقل عن المدينة الجامعية لاستقبال الأسر والنزلاء من خارج الجامعة وعمل مصعد داخل المبنى وتزويد الحجرات بعدد من المقاعد وعمل حجرات فردية وأخرى مزدوجة .

وأشاد رئيس الجامعة بمستوى التشطيبات وجودة الخامات بالحجرة النموذجية من أسرة ومقاعد ودولايب ومفروشات.

من جانبه قال الدكتور مدحت عثمان رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة والاستشاري المعماري للمشروع أن مبنى الإسكان الفندقي بالمدينة الجامعيه مكون من طابق أرضي و ٥ طوابق ويضم ١٢٠ غرفة فندقية و١٠ أجنحة مجهزة لتصل إلى مستوى 3 نجوم.

واوضح أن الغرفه تضم ٢ سرير مفرد وشاشة سمارت و٢ مكتب وثلاجة ميني بار ودولاب وتسريحة مزدوجة و روعى في التصميم أحدث الأنظمة والمعايير الفندقية مشيراً إلى أن كل طابق خصص له جناح للخدمات " هوس كيبنج"

شاركت فى الجولة الدكتورة سماح عبد الرحمن عميدة كلية السياحة والفنادق والدكتور باسم محمود أمين عام الجامعة والدكتورة سمية محروس مدير عام المدن الجامعية وإيمان حمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

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