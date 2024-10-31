قائد منتخب كرة القدم للساق الواحدة ينضم لنادي طرابزون التركي

وقع محمود عبدالعظيم قائد منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة على عقد انضمامه إلى فريق طرابزون سبور التركي لموسم 2024/ 2025.

وكان عبدالعظيم قدم أداءً مميزًا مع ناديه السابق أزمير التركي ليخطف الأنظار.

ووصل عدد اللاعبين المصريين المحترفين في الدوري التركي لسبعة لاعبين هذا الموسم تحت رعاية رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للساق الواحدة، محمد عادل حسني.

ويستعد منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة، لخوض بطولة كأس العالم المقبلة، والتي تقام 1 أكتوبر 2026 لكن لم يتحدد بعد أين ستقام.

يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى تلك البطولة من خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة النسخة السابعة والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 18 وحتى 27 مايو الماضي.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب الوطني من كل من: محمد خيري رئيسًا للجهاز، المدرب التركي مرات بحر مديرًا فنيًا، رستم محمد مدربًا عامًا، محمد فوزي مدربًا للحراس، الدكتور محمد عمارة مدربًا للياقة البدنية، شادي أسامة ومحمد نبيل إداريين وعمر أشرف مترجم.