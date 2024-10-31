نائب محافظ كفرالشيخ يناقش تطوير منظومة الصحة بالمحافظة

ناقش الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية، اليوم الخميس، عدد من الملفات حول خطة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية، وسبل تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والوفد المرافق من قطاع الطب الوقائي والرعاية الأولية وتنمية الأسرة.

قال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة حظيت بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة، بإطلاق الدولة وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ، حزمة من الخدمات والمبادرات الصحية العاجلة للمواطنين ومنها مبادرة حياة كريمة في قطاع الصحة، بالإضافة إلى تطوير عدد من المستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، وكذلك دعم المستشفيات والوحدات الصحية بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة وماكينات الغسيل الكلوي التي ساهمت في التخفيف عن أهالينا وتقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم خدمة طبية متقدمة للمواطنين.

كلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ، مشددًا بحسن معاملة المواطنين.

من جانبه قال نائب محافظ كفرالشيخ، أن زيارة نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأوليّة جاءت فى إطار التعاون المستمر بين محافظة كفرالشيخ، ووزارة الصحة والسكان، وللمرور على المنشآت الصحية بالمحافظة، لصالح تحسين الخدمات الطبية المقدمة لأبناء كفرالشيخ.

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