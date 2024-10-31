استشهاد وإصابة 7 لبنانيين في غارات إسرائيلية جنوب البلاد.. وحزب الله يستهدف تجمعات للاحتلال

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل ضمن حي سكني في بلدة مقنة، مما أسفر عن استشهاد 5 لبنانيين، كما استهدفت غارة مبنى في محلة الكيال في أطراف مدينة بعلبك، مما أسفر عن استشهاد سيدة وإصابة زوجها بجروح استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الخميس، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على بلدات كفرا وياطر وبيت ياحون، كما أدى العدوان الجوي الاسرائيلي الذي تعرضت له مدينة النبطية إلى تدمير عدد من المباني في شارع الشهيد محمود فقيه الذي تعرض لغارتين حولت معالم الشارع الذي يعتبر شريانا اقتصاديا في النبطية إلى كتلة من الركام.

وفي سياق متصل، استهدف "حزب الله" اللبناني ‏للمرة الخامسة تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام بالصواريخ، كما استهدف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة "أفيفيم" بالصواريخ.