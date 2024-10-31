تريزيجيه يتصدر تشكيل الريان أمام السد في الدوري القطري

أعلن يونس علي، المدير الفني الجديد لفريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة السد.

يحل فريق الريان، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره السد بملعب استاد جاسم بن حمد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري القطري.

يتصدر تريزيجيه تشكيل الريان أمام السد، رفقة المغربي أشرف بن شرقي، ليواصل الثنائي التواجد في التشكيل الأساسي للرهيب.

سجل تريزيجيه هدفًا وصنع 2 آخرين، خلال مشاركته في 5 مباريات في بطولة الدوري القطري حتى الآن.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

يحتل فريق الريان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 10 نقاط، بينما يأتي السد في وصافة الترتيب وفي رصيده 15 نقطة.

تشكيل الريان لمواجهة السد في الدوري القطري

حراسة المرمى: فهد يونس

خط الدفاع: مراد ناجي حسين - أندريه أمارو - دافيد جارسيا - حازم شحاتة

خط الوسط: عبدالعزيز حاتم - جوليان دي سرت - أشرف بن شرقي

وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - جابرييل بيريرا - روجر جيديس.