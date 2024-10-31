"CSCEC" الصينية: البرج الأيقوني يمثل حجر الزاوية ومحور التطوير في المدينة الواعدة "العلمين الجديدة"

استهل وين بينغ، مدير عام شركة "CSCEC" الصينية، كلمته خلال مشاركته بحفل انتهاء الهيكل الخرسانى للبرج الأيقونى بالعلمين الجديدة، بالاشارة إلى ما قاله الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال محادثاته مع الرئيس المصرى، عبدالفتاح السيسي، "إن البلدين رغم تقلبات الأوضاع الدولية، ماضيان في تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون الصادق والتنمية المشتركة"، مضيفاً: إنه لمن دواعي سروري أن أزور مصر لتفقد المشروع وأيضا المشاركة في احتفالية اكتمال الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بمدينة العلمين الجديدة، ولنشهد معا تألق "لؤلؤة البحر المتوسط، وبهذه المناسبة السعيدة، أتقدم بالنيابة عن الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، بالتهاني لوزارة الإسكان المصرية، كما أعبر عن خالص الشكر والامتنان لقيادتى البلدين وشركائنا في كافة أنحاء العالم، وأتوجه أيضا بأسمى آيات التقدير لكافة البنائين المصريين والصينيين".

وقال مدير عام شركة "CSCEC" الصينية: تعد مدينة العلمين الجديدة إحدى المدن الاستراتيجية المهمة ضمن خطة رؤية مصر 2030، ويمثل مشروع البرج الأيقوني حجر الزاوية ومحور التطوير في قلب هذه المدينة الواعدة، وقد أولى قادة البلدين اهتماما بالغا بإنشاء المشروع، مما أسهم في دعم المشروع بشكل كبير، وتقديم المساعدات القيمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتنسيق المسائل الجوهرية، وتمهيد الطريق للمضي قدما في أعمال المشروع بسلاسة.

وأضاف: تستشعر الشركة الصينية عظم المسؤولية وشرف المهمة الملقاة على عاتقها، وقد أولت المشروع أهمية قصوى، والتزمت بدقة بمتطلبات الجهة المالكة، وسارعت إلى حشد أفضل شركاتها التابعة، مشكلة فريقا متميزا للمشروع، ومكرسة كل طاقاتها لإنجازه، وخلال مراحل التنفيذ، وتحت إشراف وزارة الاسكان المصرية، تعاون فريق المشروع مع جميع الأقسام والوحدات المشاركة في البناء، ونظم العمل بعناية فائقة معتمدين منهجية علمية دقيقة وتقنيات البناء المتطورة - الذكية والمستدامة والسريعة، وقد تمكنا من تجاوز تحديات الجدول الزمني الضيق، وتعقيدات الظروف الجيولوجية، محققين إنجازا غير مسبوق بصب أكبر قاعدة خرسانية في إفريقيا، ومتغلبين على التحديات التقنية الكبرى كالعمل في الارتفاعات الشاهقة، لنصل بأمان وجودة وكفاءة عالية إلى المرحلة المفصلية المتمثلة فى انتهاء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني.

وأشار السيد وين بينغ، إلى أنه وبموازاة التقدم في أعمال البناء، تعاونا مع شركائنا المصريين في تعزيز التشارك الإنتاجي وتنمية المواهب وتنفيذ أنشطة مهنية عالية وتفان في العمل، مما أثمر عن صداقة أخوية عميقة، وإننا لنكن كل الإعجاب والتقدير لما أظهره الشعب المصري من روح مهنية عالية وتفان فى العمل، موضحاً أنه لا تزال المهام الإنشائية المتبقية لمشروع البرج الأيقوني بعد اكتمال هيكله الخرساني كبيرة وشاقة، ولكن ستواصل الشركة تنفيذ متطلبات وزارة الإسكان المصرية بكل دقة وعناية، وستعمل يدا بيد مع جميع الوحدات المشاركة في بناء المشروع، مضاعفة جهودها ومحققة مهمتها، لإنجاز كل المهام اللاحقة لبناء المشروع بكل كفاءة واقتدار.

وأكد، أن الشركة ستواصل التمسك بأهداف الجدول الزمني دون أي تهاون، مع الحرص على التحسين المستمر لتوزيع الموارد البشرية والمالية والمادية، وتعزيز التنسيق والتنظيم العلمي بشكل شامل وتكثيف تطبيق نتائج الابتكار العلمي والتكنولوجي لدفع عجلة بناء المشروع بكل قوة، والاستمرار في السعي والتحسين، والمراقبة الصارمة لجودة المشروع وسلامته، وتعزيز الإدارة الدقيقة، وبذل الجهود لبناء مشروعات نموذجية يحتذى بها في الجودة والتميز بمعايير أعلى ومتطلبات أكثر صرامة واجراءات أكثر عملية، وسنستغل بناء المشروع كفرصة للاندماج بشكل أكثر فاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر، وسنعزز استثماراتنا في المشروعات الرئيسية في مجالات البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة ومعيشة الشعب للمساهمة بنشاط في دفع عجلة التنمية المصرية.

وأوضح السيد وين بينغ، مدير عام شركة "CSCEC" الصينية، أن الشركة ستواصل دورها كجسر للتبادل الثقافي بين مصر والصين ، مع الالتزام بمسؤولياتنا الاجتماعية، وتعزيز الروابط الإنسانية وصقل المواهب المحلية من أجل تقديم إسهامات جديدة للصداقة المصرية الصينية، مختتما كلمته بتمنى تقدم أعمال بناء مشروع مدينة العلمين الجديدة بسلاسة.

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