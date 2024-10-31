لافروف: حل الأزمة الأوكرانية بـ"لا منتصر ولا مهزوم" لا يفي بمتطلبات كل طرف

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن احتمال الاتفاق على حل النزاع الأوكراني عبر السماح بإمكانية "التعادل" بأن لا يكون هناك "لا منتصر ولا مهزوم"، لا يفي بمتطلبات ضمان مصالح كل طرف بشكل موثوق.

وقال لافروف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية -: "الاتفاق على حل النزاع في أوكرانيا بطريقة (لا منتصر ولا مهزوم) هو مفهوم يمكن تطبيقه على مجموعة متنوعة من المواقف، بما في ذلك اتفاقية إسطنبول. ويبدو لي أن مفهوم (لا منتصر ولا مهزوم) لا يفي بمتطلبات ضمان مصالح كل جانب بشكل موثوق، بما في ذلك على نطاق قاري".

وفي وقت سابق، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن الدول الغربية "أدركت أخيرًا أنها بحاجة إلى التفاوض من أجل غنهاء الصراع في أوكرانيا"، وسمحت بإمكانية "التعادل" (لا منتصر ولا مهزوم).