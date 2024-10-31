التعادل السلبي يحسم مباراة الجونة وزد في الدوري

انتهت منذ قليل مباراة الجونة أمام زد في الدوري الممتاز، حيث سيطر التعادل السلبي على المباراة.

والتقي فريق الجونة، بفريق زد ضمن مباريات الدوري الممتاز في مستهل جولاته الأولى، على ملعب خالد بشارة.

وانتهى اللقاء بلا أهداف، بعدما تصدى علي لطفي حارس مرمى زد لركلة جزاء في الدقيقة 13، سددها بلال السيد لاعب الجونة.

وانطلقت أولى مباريات الدوري المصري أمس الأربعاء، حيث استعد فريق الجونة الرياضي بتنفيذ تدريبات بدنية مكثفة استعدادًا لمباريات الدوري.

ويأمل كابتن علاء عبد العال، المدير الفني للجونة في قيادة فريقه إلى مواصلة أدائه بقوة خلال الموسم الحالي في الدوري، بتحقيق الفوز.

وجاء تشكيل فريق الجونة كالتالي:

حيث جاء في حراسة المرمى : محمد علاء

وفي خط الدفاع: اليو جاتا وأحمد العش، وأحمد عبدالرسول وأحمد مجدي.

خط الوسط: محمد عبدالجواد ورضا صلاح، وبلال السيد وسيف شيكا، ومازن ياسر.

خط الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا- مازن ياسر.

تشكيل زد أمام الجونة

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي جمال - محمد إسماعيل - مصطفى العش - سامح إبراهيم

خط الوسط: عمار حمدي - أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا

وفي الهجوم: مصطفى سعد ميسي - شادي حسين - مصطفى زيكو.