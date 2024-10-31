حزب الله يستهدف دبابة ميركافا وآلية عسكرية للاحتلال في منطقة وطى الخيام

أعلن حزب الله، استهداف دبابة ميركافا وآلية عسكرية للاحتلال في منطقة وطى الخيام، ما أدى إلى ‏اشتعالهما وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن شخصين قُتلا بعد سقوط صواريخ على المناطق الشرقية لخليج (عكا) حيفا شمال إسرائيل.

ورصد الإعلام الإسرائيلي إطلاق نحو 25 صاروخًا باتجاه خليج حيفا في الرشقة الأخيرة من لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد مسعف وإصابة اثنين آخرين، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركبة إسعاف في بلدة زفتا، جنوب لبنان.