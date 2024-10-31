ads
الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عُمان والكويت.. تعاون متجدد يقود شراكة استراتيجية وتفاهمات جديدة

وزير الخارجية العماني
وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره الكويتي ع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت العاصمة الكويتية عمان اليوم انطلاق الدورة العاشرة للجنة العمانية الكويتية المشتركة، برئاسة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره الكويتي عبدالله علي اليحيا، حيث تركزت المحادثات على تعزيز العلاقات العمانية الكويتية التي تتسم بتاريخ طويل من الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية.

وفي كلمته، أشار "البوسعيدي" إلى أن الزيارتين التاريخيتين لكل من السلطان هيثم بن طارق والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أسهمتا في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق جديدة، مضيفًا أن العلاقات العمانية الكويتية تشكل نموذجًا متميزًا في العلاقات العربية المبنية على أسس راسخة.

واختتمت اللجنة أعمالها بتوقيع محضر الدورة العاشرة وعدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، شملت التعاون في مجالات الثقافة والفنون، والنقل البري، والزراعة، وحماية المستهلك، والعمل البلدي، بالإضافة إلى التفاهمات الخاصة بمجال السياحة والاعتراف بالشهادات البحرية للملاحين.

جاء هذا الاجتماع كجزء من جهود البلدين لتعميق الروابط الأخوية وتعزيز التعاون الثنائي وفقًا لتوجيهات قيادتيهما، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات العربية المستقرة.

السلطان هيثم بن طارق الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الشراكة الاستراتيجية العلاقات بين البلدين وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي عبدالله علي اليحيا