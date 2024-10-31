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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سفير السودان بالقاهرة: الشركات المصرية الأجدر بعملية إعادة الإعمار في السودان

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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أكد السفير السوداني في القاهرة الفريق أول عماد الدين مصطفي، يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 أن الحرب في السودان ستنتهي قريبا، بدعم الشعب للجيش إلى جانب الدعم المصري لبلادنا.

وأضاف السفير السوداني، خلال ندوة لجنة الشئون الخارجية في نقابة الصحفيين، أنه تم البدء في وضع الدراسات للإعمار في السودان والاتفاق على أن الشركات المصرية هي الأفضل والأجدر للإعمار في السودان وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وأشار "مصطفى" إلى أن عدد كبير من المواطنين السودانيين يعيشون في مصر من بينهم 23 ألف طالب سوداني يدرسون في مصر.

وأضاف أن مصر والسودان شعب  واحد وذلك يظهر من خلال الروابط والعلاقات القوية التي تربط الشعبين، كما أن أمن السودان من أمن مصر القومي والعكس صحيح.

وكشف السفير السوداني في القاهرة الفريق أول عماد الدين مصطفي، أن الأيام المقبلة ستشهد زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان، تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين وخلالها سيتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون.

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