وكيل صحة الشرقية يختتم دورة أساسيات الأشعة المقطعية

أختتم الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، الدورة التدريبية لفنيين الأشعة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، على أساسيات الأشعة المقطعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، بحضور ممثلي الإدارة العامة للأشعة بالوزارة، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومديرة إدارة التدريب بالمديرية، ومدير المستشفى، وعدد ٦٠ فني أشعة من ١٧ مستشفى بالمحافظة.

يأتي ذلك تزامناً مع المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة لشئون الأشعة، وإشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتورة سهام السعدني مدير عام الإدارة العامة للأشعة بالوزارة، بالاستثمار في العنصر البشري، والتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء القوى البشرية والفرق الصحية، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأكد الدكتور هاني جميعة على أهمية الاستفادة الجيدة من هذه الدورات التدريبية، لرفع كفاءة الأداء، مشدداً على فنيين الأشعة بأهمية تقديم الخدمة الطبية للمرضى بمنافذ تقديم الخدمة الطبية التابعة للمديرية بكفاءة عالية، وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمة المقدمة لهم، وأهمية المعاملة الحسنة والإبتسامة في وجه المريض، مما يعود بالنفع على متلقي ومقدمي الخدمة، مشيراً إلى قول الله تعالى (هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ).

وقال محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، أن الدورة التدريبية على أساسيات الأشعة المقطعية، والتي نظمتها الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة والسكان، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للطب العلاجي وإدارة التدريب بالمديرية، استمرت لمدة ٥ أيام خلال الفترة ٢٧ - ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤، وقام بإلقاء المحاضرات نخبة من الأطباء المتخصصين من الوزارة والمديرية، وتم التدريب بمستشفيات "الزقازيق العام، وديرب نجم، وأبو كبير، وفاقوس المركزية، والصدر بالزقازيق"، لافتاً أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية قام في نهاية التدريب بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتميزين، مقدماً الشكر لجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية،

وقامت الإدارة العامة للأشعة بالوزارة بتقديم شهادة تقدير لوكيل الوزارة على دوره في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، كما تسلم كل من مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومديرة إدارة التدريب، ومشرف الأشعة بالمديرية، والمدربين شهادات تقدير لتميزهم في أداء عملهم.

وكيل صحة الشرقية يختتم دورة أساسيات الأشعة المقطعية

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