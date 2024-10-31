"البوابة نيوز" تكشف سبب استقالة المعد النفسي للأهلي

أعلن عماد فاروق، المعد النفسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استقالته من منصبه واعتذاره عن عدم الاستمرار في عمله بالجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر بعد أيام قليله من الاستعانه به.

وقال عماد فاروق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه سيكشف الحقائق يوما بعد استقالته رافضا الحديث عن أسباب عدم استكمال مهام عمله.

وكان محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي أعلن في الساعات القليلة الماضية استعانته بعماد فاروق لتأهيل لاعبي الفريق الأحمر.

وأثارت استقالة عماد فاروق المعد النفسي للأهلي، حالة من الجدل خاصة وأنه تولى المنصب منذ أيام فقط ولكنه اعتذار عن عدم استكمال مهمته مع الفريق.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي إن استقاله عماد فاروق بسبب وجود حالة غضب من جماهير القلعه الحمراء ضد المعد النفسي الجديد لهجومه من قبل على محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي.

وأضافت المصادر أن هناك سببا أخر وهو رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني من الأساس، فكرة تعيين معد نفسي، خاصة وأن الفريق لا يحتاج لهذا الأمر، وهو ما أعلنه عبر مؤتمر صحفي.

يذكر أن عماد فاروق كان لاعبا سابقا في فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، كما خاض انتخابات اتحاد الكرة الطائرة من قبل عام 2012.

كما كان ضمن الأسماء التي تم اختيارها ضمن المجلس المؤقت للنادي الأهلي عام 2014 برئاسة الراحل عادل هيكل، لتولي مقاليد الأمور في القلعة الحمراء، ولكنه لم يتسلم المهمة.