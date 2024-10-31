رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مشروعات "سكن لكل المصريين" لسرعة تسليمها

قام المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الخميس، بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث استعرض تقدم العمل في منطقة الخدمات الإقليمية والنموذج الأخضر.

تضمنت الجولة تفقد الوحدات كاملة التشطيب في منطقة الخدمات الإقليمية بمساحات تتراوح بين ١٠٠-١١٠-١٢٠مترًا مربعًا، وارتفاعات تصل إلى 6 طوابق، حيث تبلغ إجمالي الوحدات 144 وحدة لمتوسطي الدخل.

كما شملت الجولة متابعة استكمال أعمال 90 عمارة بإجمالي 1842 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، إلى جانب تنفيذ 148 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا، بنسبة إنجاز وصلت إلى 46% تقريبًا. وأكد المهندس رئيس الجهاز أن الجولات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، لتكثيف المتابعة الميدانية، بهدف الالتزام بالجدول الزمني وتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ، لضمان جودة العمل وتحقيق تطلعات المستفيدين من المشروع.

أكد المهندس علاء عبداللاه مصطفي رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن هناك توجيهات من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، بسرعة الأنتهاء من تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"بمدينة العاشر من رمضان تمهيداً لتخصيص الوحدات وتسليمها للحاجزين ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز العاشر من

IMG_0274

IMG_0273