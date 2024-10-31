السفير السوداني بالقاهرة: الرئيس السيسي يزور السودان قريبا

كشف السفير السوداني في القاهرة الفريق أول عماد الدين مصطفي، اليوم الخميس، أن الأيام المقبلة ستشهد زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان، تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين وخلالها سيتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون.

وأضاف السفير السوداني خلال ندوة لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين، أن مصر والسودان شعب واحد وذلك يظهر من خلال الروابط والعلاقات القوية التي تربط الشعبين، كما أن أمن السودان من أمن مصر القومي والعكس صحيح.

وقال “مصطفي” إن الحرب ستنتهي قريبا بوقوف المواطنين مع القوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى دعم مصر للسودان، لافتا إلى البدء في وضع الدراسات للإعمار في السودان والاتفاق على أن الشركات المصرية هي الأفضل والأجدار للإعمار في السودان وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وأضاف السفير أن عدد كبير من المواطنين السودانيين يعيشون في مصر من بينهم 23 ألف طالب سوداني يدرسون في مصر.