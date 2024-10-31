ads
الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة 3 متهمين للجنايات لاتهامهم بتهريب مواد مخدرة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق، بإحالة 3 متهمين للجنايات  لاتهامهم بتهريب كمية من المواد المخدرة عبر مطار القاهرة الجوي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى، والجهات المعنية ،تمكنت من ضبط طرد بريدي عبارة عن كرتونة بها مواد غذائية حال تصديرها إلى إحدى الدول عبر إحدى الشركات.
وبتفتيش الكرتونة عثر بداخلها على كمية من المواد المخدرة،
وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد، وضبط القائمين على تهريب الطرد المشار وتبين أنهم 3 أشخاص لاثنان منهم معلومات جنائية، واعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

3 متهمين 3 أشخاص إحالة 3 متهمين للجنايات الجهات المعنية