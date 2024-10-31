إحالة 3 متهمين للجنايات لاتهامهم بتهريب مواد مخدرة

أمرت جهات التحقيق، بإحالة 3 متهمين للجنايات لاتهامهم بتهريب كمية من المواد المخدرة عبر مطار القاهرة الجوي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى، والجهات المعنية ،تمكنت من ضبط طرد بريدي عبارة عن كرتونة بها مواد غذائية حال تصديرها إلى إحدى الدول عبر إحدى الشركات.

وبتفتيش الكرتونة عثر بداخلها على كمية من المواد المخدرة،

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد، وضبط القائمين على تهريب الطرد المشار وتبين أنهم 3 أشخاص لاثنان منهم معلومات جنائية، واعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.