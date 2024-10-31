أمطار رعدية متفاوتة الشدة واعتدال الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة ، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد غدا الجمعة ، أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى.

وأمطار خفيفة الي متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الوجة البحرى ومدن القناة والسواحل الشرقية وتمتد مساءا الي مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمي والصغرى 15درجة ، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمي والصغري 17 درجة .