رسميًا.. برشلونة يحصن لاعبه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي ضخم

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، رسميًا عن تجديد عقد لاعبه الشاب فيرمين لوبيز بعقد طويل الأمد.

ومدد برشلونة عقد لاعبه فيرمين لوبيز؛ ليحصنه من أعين الأندية الكبرى التي ترغب في الحصول على خدماته، بعدما تألق بشكل لافت للأنظار مع الفريق الكتالوني، وكذا مع منتخب إسبانيا الأولمبي.

وأسهم لوبيز بشكل كبير في حصول منتخب إسبانيا الأولمبي على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، حيث قدم أداءً استثنائيًا أثار إعجاب الجميع.

فيرمين لوبيز

تجديد عقد فيرمين لوبيز مع برشلونة

وقرر برشلونة تمديد عقد فيرمين لوبيز حتى عام 2029، ليستمر مع البلوجرانا لمواسم إضافية بتعليمات من الألماني هانز فليك المدير الفني للبرسا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة نجح في تأمين بقاء فيرمين لوبيز في صفوف الفريق، كما وضع شرطًا جزائيًا ضخمًا في عقد اللاعب الشاب يبلغ 500 مليون يورو، مما يجعل من الصعب على أي نادٍ خطفه من قلعة كامب نو.

وشارك فيرمين لوبيز خلال الموسم الماضي 2023-2024، في 37 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف.