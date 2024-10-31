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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الجونة السينمائي|صناع فيلم "أضواء صغيرة": حاولنا رؤية العالم من منظور طفلة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
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شهد مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة، عرض فيلم الدراما "أضواء صغيرة" للمخرجة بياتا باركانوفا، والمشارك ضمن المسابقة الرسمية.

تدور أحداث الفيلم، الذي شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، حول أملكا البالغة من العمر ست سنوات، والتي تُمنع من المشاركة في شجار عائلي. تقضي فترة ما بعد الظهر في هدوء على البحيرة مع أجدادها، ثم تعلم لاحقًا أن الضجة كانت بسبب خطة والدتها للانفصال والعيش كفنانة في براغ.

 وعقب عرض الفيلم بمسرح "سي سينما" بالجونة، دارت جلسة نقاشية مع صناع الفيلم بحضور بطلة العمل ميا بانكو، التي تحدثت عن تجربتها الأولى في عالم السينما. وأوضحت بانكو أنها لم تكن لديها القدرة على التعرف على ما هو مكتوب في النص في البداية، لكنها أوضحت أن الأمور سارت بصورة جيدة خلال التصوير.

وقال مصمم شريط الصوت كريستوف بلابلا، أننا نرى الأحداث من منظور الطفلة، محاولين عرض الأشياء على الشاشة بصورة مينيمالية ومصغرة بشكل كبير. واختتم أن ما يحدث على الشاشة قد يكون بسيطًا لكنه يحمل معانٍ أكبر.

مهرجان الجونة السينمائي أضواء صغيرة