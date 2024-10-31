صراع شرس على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة «البريميرليج»، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر.

ووكشفت الرابطة عن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر 2024، وضمت القائمة 4 مدربين يتنافسون على الجائزة، التي توج بها الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي في شهر سبتمبر الماضي.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر

ويتصدر هذه القائمة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الذي قاد فريقه لتحقيق نتائج مميزة خلال الشهر الماضي، حيث نجح السيتي في تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.

أما المنافس الأقوى لـ جوارديولا فهو الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، حيث يقود الريدز بنجاح هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد تعادله مع أرسنال.

وتضم القائمة أيضًا البرتغالي نونو سانتو مدرب فريق نوتنجهام فورست، الذي قدم أداءً مميزًا مع فريقه الصاعد حديثًا، بالإضافة إلى المدرب الشاب الألماني فابيان هورزلر الذي يقود فريق برايتون، الذي سبق له التتويج بالجائزة خلال الموسم الحالي وذلك في شهر أغسطس.