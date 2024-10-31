قصة كفاح وإبداع مصرية صاحبة أول براند ملابس مخصصة للمرضى

في عالم يتسارع فيه التغيير وتتزايد فيه التحديات، تبرز قصص النجاح التي تلهم الأجيال الجديدة وتدفعهم نحو الابتكار والتفوق، استطاعت شيماء النجار، المهندسة المصرية الشابة، تجسد هذا النجاح من خلال فكرتها الرائعة والمميزة التي تجمع بين الإنسانية والإبداع، من خلال إطلاقها لأول براند مصري يقدم حلاً فعالًا للمرضى الذين يحتاجون إلى ملابس مخصصة تسهل عليهم الحياة بعد العمليات الجراحية والكسور، ولقد أظهرت شيماء أن الإبداع لا يعرف حدودًا، وأن من خلال التصميم المبتكر، يمكن للفرد أن يساهم في تحسين جودة حياة الآخرين ويُحدث فرقًا حقيقيًا في المجتمع.

شيماء عضو مجلس إدارة الشركة وتعتبر نموذجًا حيًا للنجاح والإبداع في عالم ريادة الأعمال، من خلال فكرتها المبتكرة، لتصنيع ملابس خاصة للمرضى بعد العمليات الجراحية والكسور، لتلبية احتياجات هذه الفئة من المجتمع وتقديم الدعم لهم في فترة التعافي، بدأت فكرة شيماء قبل حوالي سبع سنوات عندما شاهدت معاناة أحد أصدقائها في ارتداء الملابس بعد إجراء عملية جراحية في الكتف.

كانت تلك اللحظة التي ألهمتها لتصميم ملابس مخصصة تناسب حالته وتخفف من معاناته. كان الهدف من ذلك هو تسهيل ارتداء الملابس وخلعها، مما يساعد المرضى على الشعور بالراحة وعدم الانزعاج أثناء فترة التعافي، ولتطوير فكرتها، قامت شيماء بالتعاون مع أطباء متخصصين في مجالات الجراحة المختلفة، الذين قدموا لها معلومات دقيقة حول مواقع العمليات الجراحية الشائعة ومتطلبات كل عملية، وهذه الخطوة كانت محورية في تصميم الملابس، حيث تمكنت شيماء من ابتكار قطع تناسب احتياجات المرضى، وتساعدهم في التعامل مع الجروح والكسور بشكل أكثر سهولة وراحة.



تتضمن التصميمات ميزات فريدة مثل فتحات تسمح بسهولة الوصول إلى الجروح، واستخدام مواد خفيفة ومريحة تقلل من الألم الناتج عن الحركة، كما تأخذ الملابس في الاعتبار استخدام الأوعية الدموية، مما يجعل العملية برمتها أكثر سلاسة للمرضى، وإطلاق البراند لا يمثل فقط نجاحًا شخصيًا لشيماء، بل يساهم أيضًا في تحسين جودة حياة العديد من المرضى، فمن خلال توفير هذه الملابس، تسهم شيماء في دعم الأفراد الذين يواجهون تحديات صحية، مما يعزز شعورهم بالكرامة والراحة أثناء فترة التعافي.

وتأمل شيماء في توسيع نطاق براند ليشمل تصميمات تناسب حالات مرضية متنوعة، مما يعكس التزامها بتقديم حلول مبتكرة وفعالة، كما تسعى أيضا للتواصل مع المزيد من الأطباء والخبراء في مجال الصحة لتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات المجتمع، لذلك قصة شيماء النجار هي مثال حي على كيفية تحويل التحديات إلى فرص، بفضل إرادتها القوية وفكرتها المبتكرة، أصبحت شيماء واحدة من رائدات الأعمال الملهمات في مصر، وتدل إنجازاتها على أهمية الابتكار في المجالات الطبية وكيف يمكن للفرد أن يحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الآخرين من خلال التصميم والتفكير الإبداعي.

IMG_1340

IMG_1341

IMG_1342

IMG_1343

IMG_1344

IMG_1345

IMG_1346

IMG_1348

IMG_1349

IMG_1350

IMG_1351

IMG_1352