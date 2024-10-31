الزناتى: السودان يتعرض لمؤامرة ومصر تتحمل عناء المواجهة الدبلوماسية لقوى الشر

أعرب حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون الخارجية بها عن بالغ حزنه لما يجرى الآن فى السودان البلد الشقيق، الذى تربطه بمصر أواصر وتاريخ عميق يدركه الجميع.

وقال فى كلمته التى ألقاها قبل بداية الحوار المفتوح الذى تستضيف فيه اليوم لجنة الشئون العربية بالنقابة سفير السودان بالقاهرة الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوى، إن البلد الشقيق تعيش ظروفًا رُبما غير مسبوقة على أرضها، بدعم من قوى لاتريد الخير لشعب السودان الذى يتعرض إلى مؤامرة كبرى، ليس فقط هو المقصود بها، ولكن المقصود بها هو استمرار التوترات بالمنطقة وزعزعة استقرار دولها، ومن بينها السودان ودول الجوار وفى مقدمتها مصر التى تتحمل عناء المواجهة السياسية والدبلوماسية لقوى الشر فى العالم، ورأس حربتها الكيان الذى تجاوز المدى فى أعمال خرابه بالمنطقة بدعم لامحدود من قوى كبرى تسير خلفه، وتمنحه كل مايريد لتحقيق هذا.

وأشار وكيل نقابة الصحفيين إلى أن مصر دولة وشعبًا، تتضامن قلبًا وقالبًا مع السودان الشقيق، وتقديم كل الجهود والامكانات والتحركات التى تتيح لها إستعادة استقرارها من جديد، ومواجهة كل من يريد من تمزيق شعبه، وتفتيت أرضه.

وأكد الزناتى ان استضافة لجنة الشئون العربية بالنقابة للسفير السودانى الفريق أول عماد الدين عدوى يأتى فى وقت فى غاية الحساسية نحتاج فيه الإطلاع على تحليله لما يجرى على الأرض فى السودان، وأين تقف الآن، والتعاون المصرى السودانى لمواجهة كل هذه التحديات، التى أصبح لها تداعيات كبيرة ليس فقط على مستوى السودان، ولكنها على المنطقة كلها، وهى قضية تحتاج إلى تكاتف كبير يليق بخطورة الوضع هناك.