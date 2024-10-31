الدورى الممتاز.. سلة الزمالك تفوز على الطيران بنتيجة 78 - 47

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 78 - 47، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على صالة سموحة بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي:
29 - 9
42 - 26
61 - 40
78 - 47
من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره الشمس، غداً الجمعة، على صالة سموحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.
ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "طارق السعيد رئيساً، ووائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، كريم حاتم مدرباً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".