الدورى الممتاز.. سلة الزمالك تفوز على الطيران بنتيجة 78 - 47

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 78 - 47، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على صالة سموحة بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

29 - 9

42 - 26

61 - 40

78 - 47

من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره الشمس، غداً الجمعة، على صالة سموحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "طارق السعيد رئيساً، ووائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، كريم حاتم مدرباً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".