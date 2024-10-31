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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الممتاز.. سلة الزمالك تفوز على الطيران بنتيجة 78 - 47

سلة الزمالك
سلة الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 78 - 47، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على صالة سموحة بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

29 - 9
42 - 26
61 - 40
78 - 47

من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره الشمس، غداً الجمعة، على صالة سموحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "طارق السعيد رئيساً، ووائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، كريم حاتم مدرباً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".

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