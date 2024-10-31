شاهد.. أحمد عبد القادر يسجل هدف قطر الأول في شباك الخور

سجل الجناح المصري أحمد عبد القادر هدف فريقه قطر الأول في شباك الخور، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب استاد الخور، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري القطري.

يشارك أحمد عبد القادر أساسيًا مع قطر ضد الخور، حيث يعتمد عليه المغربي يوسف السفري على جناح الأهلي السابق في التشكيل الأساسي.

افتتح عبد القادر التسجيل في المباراة في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، تسبب في احتسابها بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ونفذها بنجاح.

وبذلك، سجل أحمد عبد القادر هدفه الثاني مع قطر في الدوري القطري، خلال مشاركته في 5 مباريات حتى الآن.

وانتقل أحمد عبد القادر إلى قطر القطري، مطلع الموسم الجاري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي المصري.

ويحتل فريق قطر المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 7 نقاط، بينما يأتي الخور في المركز الأخير الـ12 وفي رصيده 4 نقاط.