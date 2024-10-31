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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بحضور عبدالواحد ودونجا وشلبى.. الزمالك يخوض المران الختامى قبل مواجهة إنبى بالدورى

مران الزمالك
مران الزمالك
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الختامي مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وشهد التدريب اكتمال صفوف الفريق بمشاركة نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض في جميع الفقرات الفنية والبدنية.
وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفاً من تعرضهم للإجهاد، وتم التركيز خلال مران اليوم على بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذها في مباراة الغد أمام البنك الأهلي.
وينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب مران اليوم، في أحد الفنادق القريبة من ستاد السلام، استعداداً لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها غداً الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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