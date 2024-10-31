خلال أكتوبر.. هيئة الكتاب تشارك بمعرض فرانكفورت للكتاب

على مدار شهر أكتوبر 2024، شاركت وزارة الثقافة، من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في العديد من الأحداث الثقافية المصرية، والعالمية، فضلا إصدارها العشرات من الكتب في مجالات المعرفة عامة.

فعلى مستوى الفعاليات الدولية، شاركت وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع القنصلية المصرية في ألمانيا، برئاسة السفير أيمن حسان، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2024، والذي حلت فيه إيطاليا ضيف شرف هذه الدورة.

وشاركت مصر بجناح لوزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، وجاء الجناح ليعبر عن الحضارة المصرية وإبداعها الحضاري قديمة وحديثه، وشاركت الهيئة فيه بمجموعة متنوعة من العناوين التي أصدرتها الهيئة ودار الكتب والوثائق القومية، وكان من بينها إصدارات سلسلة أدباء القرن العشرين، وسلسلة مصريات، وتاريخ المصريين، وسلسلة عقول، وغيرها بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الإصدارات التي أصدرتها الهيئة باللغات الأجنبية.

وشهد الجناح اهتمام كبير للترويج للثقافة المصرية، وكتابها ومبدعيها، واستفادة من هذا الحدث الذي يشارك فيها 95 دولة وأكثر من 500 ناشر من دول العالم.

وجرى خلال المعرض العديد من اللقاءات مع الشخصيات المعنية بالنشر والمهتمة بالثقافة على مدار أيام المعرض، ومع مؤسسات مهمة في صناعة النشر من أبرزها الاتحاد الدولي للناشرين لمناقشة سبل التعاون وبخاصة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته المقبلة الـ56، والشراكات العالمية في مجال رقمنة الكتب، كما استقبل الجناح على مدار أيام المشاركة عدد من الناشرين وصناع النشر على مستوى العالم لاستثمار المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأقام الجناح حفل استقبال شارك فيه العديد من الناشرين إضافة إلى القنصلية المصرية.

كما شاركت الهيئة في الدورة الجديدة لمعرض عمان للكتاب بالمملكة الأردنية الهاشمية، بمجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة في كافة مجالات المعرفة.

وعلى المستوى المحلي، شاركت الهيئة في معرض نقابة الصحفيين للكتاب، والذي أقيم في الفترة من 25 سبتمبر حتى 5أكتوبر، ومعرض بانوراما أكتوبر خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 6 أكتوبر، ومعرض دمنهور للكتاب في الفترة من 2 أكتوبر حتى 11 من الشهر ذاته، ومعرض قصر ثقافة الإسماعيلية في الفترة من 16أكتوبر حتى 25 من ذات الشهر، ومعرض جامعة المنصورة في الفترة من 20 أكتوبر حتى 30 أكتوبر.

وعلى مستوى الندوات الثقافية، أقامت الهيئة بقاعة صلاح عبد الصبور ندوة بعنوان «دور الفن في العبور إلى نصر أكتوبر»، شارك فيها الفنان الدكتور هاني كمال، وندوة «أدب المقاومة: إبداعا وتأسيسا نقديًا»، شارك فيها الكاتب الدكتور السيد نجم، بالمركز الدولي للكتاب، وندوة «تجليات انتصار أكتوبر في الشعر العربي»، شارك فيها الدكتور أحمد مجاهد، وأدار الندوات الناقد الأدبي الدكتور رضا عطية.

وعلى مستوى النشر، أصدرت الهيئة مجموعة كبيرة من العناوين في كافة فروع المعرفة يبلغ عددها 30 عنوانًا، من بينها: كتاب «الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة عام 1973»، للواء أركان حرب متقاعد محمود محمد طلحة، وكتاب «حرب أكتوبر 1973 بين الحقائق والأكاذيب»، للواء محمد عبد الخالق قشقوش، وكتاب «في بهاء الكتابة» قراءة نقدية لـ اعتدال عثمان، وكتاب «الذكاء الاصطناعي» للدكتور هشام نبيه، والأعمال الشعرية الكاملة للشاعر أشرف عامر، وكتاب «نظرية النظم وتأصيل منهج لتحليل النص» لـ مروة سعفان، وكتاب «ظلال السرد.. مرآة للذات ونافذة على الآخر» لـ علي عطا، وقصص «أحزان بائع الفول» لـ عبده مباشر، ورواية «الموتى يدقون بابي» للكاتب محمد بركة، وكتاب «سيرة الأزبكية» للدكتور وائل إبراهيم الدسوقي، وغيرها من الإصدارات.

كما أصدرت ضمن سلسلة رؤية بالتعاون مع وزارة الأوقاف كتاب «فسلفة الحكم وبناء الدول»، وكتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية (أوردي)، و«النبي القدوة وشهادات غير المسلمين له»، و«فلسفة الحرب والسلم والحكم» جميعهم من تقديم الدكتور محمد مختار جمعة.