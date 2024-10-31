نعى مصطفى فهمى السبب.. الفنانة أحلام تضع أصالة في حرج

أعربت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن استيائها من خطأ شائع جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خصوصًا على موقع "إكس"، بعد تداول صور الفنان المصري حسين فهمي بدلًا من شقيقه الراحل مصطفى فهمي، مع نبأ وفاة الثاني، أمس الأربعاء.

وأعادت أحلام نشر تدوينة لـ الفنانة أصاله فيها صورة حسين فهمي بدلًا من شقيقه، وكتبت عليها “الله يرحمه كان فنان محترم”، مؤكدة أنها خطأ صححته بقولها: "للأسف، الذي وافته المنية هو أخوه مصطفى، الذي يشبهه كثيرًا، وليس الفنان حسين فهمي، فقط للتوضيح لأن الكثيرين يتداولون صورة حسين".

وكان قد تعرض مصطفى فهمى لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

الفنان مصطفى فهمى، دخل مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفى عام 1976 قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدى منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.