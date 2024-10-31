النني يقود تشكيل الجزيرة أمام الوصل في الدوري الإماراتي

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الوصل، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإماراتي.

يحل فريق الجزيرة، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الوصل بملعب استاد زعبيل، في لقاء ينطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد النني تشكيل الجزيرة أمام الوصل، حيث يستمر في المشاركة أساسيًا مع فخر أبو ظبي، منذ انضمامه للفريق.

وسجل النني هدفًا مع الجزيرة في الدوري الإماراتي، كما قدم تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 6 مباريات.

وتعاقد الجزيرة مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال مع نهاية الموسم الماضي.

ويحتل الجزيرة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الوصل في المرتبة السابعة وفي رصيده 8 نقاط.

تشكيل الجزيرة لمواجهة الوصل

حراسة المرمى: علي خضيف

خط الدفاع: محمد ربيع - خليفة الحمادي - رافيل تاجير - ريتشارد أكونور

خط الوسط: عمر تراوري - محمد النني - مامادو كوليبالي - نيسكينز كيبانو

وفي الهجوم: رامون ميريز - فينيسيوس ميلو.