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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد سليمان يعقد جلسة قبل انطلاق مران الزمالك بحضور جوميز وعبدالواحد السيد

مران الزمالك
مران الزمالك
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عقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة جلسة مع لاعبي الفريق بحضور البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني وعبد الواحد السيد مدير الكرة، على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وحرص عضو المجلس على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز في بداية مشوار الفريق بالدوري أمام البنك الأهلي، وشدد على ثقة مجلس الإدارة في اللاعبين والجهاز الفني.
وفي سياق متصل حرص حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي على التواجد في مران اليوم لمؤازرة الفريق قبل مواجهة البنك الأهلي.
وينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب مران اليوم، في أحد الفنادق القريبة من ستاد السلام، استعداداً لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها غداً الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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