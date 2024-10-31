بحضور رئيس اتحاد اليد.. مناقشة رسالة دكتوراه في التغذية العلاجية بجامعة المنصورة

نوقشت بجامعة المنصورة اليوم، أول رسالة دكتوراه مخصصة لتقييم التغذية لدى لاعبي المنتخب الوطني المصري لكرة اليد، والتي أعدها الباحث الطبيب أحمد محمود العدل، مدرس مساعد الصحة العامة و الطب المهني و البيئي بكلية الطب جامعة المنصورة، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر. تحمل الرسالة عنوان «تقييم تغذية لاعبي الفريق القومي لكرة اليد المصرية وعلاقته بقياساتهم البدنية ولياقتهم»، وقدم خلال الرسالة رؤى مبتكرة حول التقييم الغذائي والبدني للاعبين على المستوى الوطني.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد عزمي خفاجي أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، كلية الطب، جامعة المنصورة، والدكتورة غادة عثمان الخواجة رئيس قسم الصحة العامة والطب الوقائي، كلية الطب، جامعة المنصورة، والدكتور محمد السيد محمد الأمين أستاذ علوم الصحة الرياضية، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

وأكد الدكتور أحمد محمود العدل، خلال المناقشة، أن بحثه هو أول رسالة دكتوراه من نوعها في طب المنصورة، فهي ترسم خارطة جديدة لتغذية المنتخبات القومية لكرة اليد، مشيرا إلى أنه مع مراجعة الأبحاث العلمية الحديثة المتاحة في هذا المجال داخل مصر؛ اكتشف أنه لا يوجد دراسات متاحة للربط ما بين تغذية اللاعبين في الفريق القومي لكرة اليد والقياسات البدنية للاعبين ولهذا سيتم إجراء هذه الدراسة على هذه الفئة من أجل إيجاد العلاقة ما بين تغذية اللاعبين وصحتهم ولياقتهم البدنية.

وأشار إلي أن الهدف العام من هذه الدراسة هو تقييم الوضع التغذوي في اللاعبين المصريين في الفريق القومي لكرة اليد وعلاقته بالقياس البدني واللياقة البدنية، وكذلك تقييم العادات الغذائية لدى اللاعبين المصريين في الفريق القومي لكرة اليد والعوامل التي تؤثر عليها، وتقييم العلاقة المحتملة بين الحالة التغذوية والقياسات الفيزيائية واللياقة البدنية لدى اللاعبين المصريين في الفريق القومي لكرة اليد، كذلك تقييم العلاقة المحتملة بين الحالة التغذوية واللياقة العقلية لدى اللاعبين المصريين في الفريق القومي لكرة اليد.

وحصل الباحث علي درجة الدكتوراة من كلية الطب جامعة المنصورة من قسم الصحة العامة وطب المجتمع.

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