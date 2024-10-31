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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وادي دجلة يفوز بـ 6 أهداف على المقاولون العرب بالكرة النسائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انتهت مباراة فريق وادي دجلة والمقاولون العرب لفرق الكرة النسائية، حيث فاز فريق وادي دجلة بـ 6 أهداف دون رد، وقد شهد اليوم الخميس الجولة الخامسة من الدوري المصري ، وتضمنت مبارتين بين فريق وادي دجلة أمام فريق المقاولون العرب، ومباراة فريق البنك الأهلي أمام فريق إنبي.

وانطلقت اليوم مباريات الدوري المصري للسيدات في جولاته الخامسة 2024-2025، وذلك بعد فترة التوقف الدولي أعلنها اتحاد الكرة لدوري الكرة النسائية بدأت منذ الاثنين الماضي الموافق 21 أكتوبر بسبب التوقف الدولي للمنتخبات، وفقاً للأجندة الدولية.

وتشهد الجولة  7 مباريات، تتم على مدار يومين وهما اليوم وغداً الجمعة الموافق 1 نوفمبر.

وادي دجلة المقاولون العرب