وادي دجلة يفوز بـ 6 أهداف على المقاولون العرب بالكرة النسائية

انتهت مباراة فريق وادي دجلة والمقاولون العرب لفرق الكرة النسائية، حيث فاز فريق وادي دجلة بـ 6 أهداف دون رد، وقد شهد اليوم الخميس الجولة الخامسة من الدوري المصري ، وتضمنت مبارتين بين فريق وادي دجلة أمام فريق المقاولون العرب، ومباراة فريق البنك الأهلي أمام فريق إنبي.

وانطلقت اليوم مباريات الدوري المصري للسيدات في جولاته الخامسة 2024-2025، وذلك بعد فترة التوقف الدولي أعلنها اتحاد الكرة لدوري الكرة النسائية بدأت منذ الاثنين الماضي الموافق 21 أكتوبر بسبب التوقف الدولي للمنتخبات، وفقاً للأجندة الدولية.

وتشهد الجولة 7 مباريات، تتم على مدار يومين وهما اليوم وغداً الجمعة الموافق 1 نوفمبر.