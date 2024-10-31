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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 3730 جنيهاً

الذهب
الذهب
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ارتفع سعر الذهب في مصر مقدارا طفيفا، لم يتجاوز 10 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري،وجاء سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم على النحو التالي.

سعر الذهب في ختام التعاملات

بلغ سعر عيار 21 نحو 3730 جنيها للبيع و3750 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 4262 جنيها للبيع و4285 جنيها للشراء
وصل سعر عيار 18 نحو 3197 جنيها للبيع و3214 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 2493 جنيها للبيع و 2507 جنيها للشراء
وسجل سعر أوقية الذهب نحو 2769 دولار للبيع و  2720 دولار للشراء والجنيه الذهب نحو 29.84 ألف جنيه للبيع و30 ألف جنيه للشراء.

يعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر عيار 18 عيار 14