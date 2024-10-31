الذهب يرتفع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 3730 جنيهاً

ارتفع سعر الذهب في مصر مقدارا طفيفا، لم يتجاوز 10 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري،وجاء سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم على النحو التالي.

سعر الذهب في ختام التعاملات

بلغ سعر عيار 21 نحو 3730 جنيها للبيع و3750 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 4262 جنيها للبيع و4285 جنيها للشراء

وصل سعر عيار 18 نحو 3197 جنيها للبيع و3214 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 2493 جنيها للبيع و 2507 جنيها للشراء

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 2769 دولار للبيع و 2720 دولار للشراء والجنيه الذهب نحو 29.84 ألف جنيه للبيع و30 ألف جنيه للشراء.